CSU ist laut Dobrindt auf vorgezogene Wahl vorbereitet

Berlin: Die Debatte über eine vorgezogene Bundestagswahl reißt nicht ab: Jetzt hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betont, man sei auf so ein Szenario vorbereitet. Dobrindt sagte der Augsburger Allgemeinen, er könne sich vorstellen, dass am 2. März 2025 auch eine Bundestagswahl stattfindet. An diesem Tag wählen die Hamburger eine neue Bürgerschaft. Bisheriger Termin für die Wahl des Bundestags ist der 28. September 2025. Zuletzt gab es allerdings Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Ampel-Koalition. FDP-Chef Lindner, der auch Finanzminister ist, hat in einem Podcast gesagt, eine Regierung müsse sich immer die Frage stellen, ob sie den Anforderungen der Zeit genüge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 08:00 Uhr