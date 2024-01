CSU ist gegen weniger Religionsunterricht an Schulen

München: Die CSU ist dagegen, dass es an Bayerns Grundschulen weniger Religionsunterricht gibt. Staatskanzleichef Herrmann erteilte am Nachmittag entsprechenden Überlegungen von Kultusministerin Stolz von den Freien Wählern eine Absage. Er reagierte damit auf Kritik der Laienvertretung der Erzdiözese München und Freising, nach deren Auffassung im Religionsunterricht auch Solidarität eingeübt und Gemeinsinn vermittelt wird. Stolz hatte gestern im Bildungsausschuss des Landtags ihren Plan vorgestellt, welche Lehren sie aus dem schlechten Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler beim internationalen Pisa-Vergleichstest ziehen will. Für mehr Deutsch- und Mathestunden schloss die Kultusministerin auch Umschichtungen zulasten des Religionsunterrichts nicht aus. Staatskanzleichef Herrmann sagte dazu jetzt aber, mit der CSU werde es das nicht geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 21:00 Uhr