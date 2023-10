CSU ist bei Landtagswahl in Bayern klarer Wahlsieger, knappes Rennen um Platz 2

München: Nach den Landtagswahlen in Bayern kann die CSU weiterregieren - sowohl mit dem bisherigen Koalitionspartner, den Freien Wählern, als auch mit einer anderen Partei. Die erste Hochrechnung von Infratest dimap sieht die CSU als stärkste Kraft bei knapp 37 Prozent. Das Rennen um Platz 2 ist noch offen: Die Grünen liegen laut Hochrechnung bei knapp 16 Prozent, die Freien Wähler erreichen gut 14 Prozent, die AfD gut 15 Prozent. Die SPD rutscht auf 8,4 Prozent weiter ab und die FDP wird mit gut 3 Prozent voraussichtlich nicht mehr im Maximilianeum vertreten sein. Die CSU liegt demnach knapp unter ihrem Ergebnis von 2018. Das größte Plus des Abends verzeichnet mit fast 5 Prozentpunkten die AfD. Auch die Freien Wähler verbuchen Gewinne. Größter Verlierer ist die FDP: Sie büßt zwei Prozentpunkt ein. Alle weitere Details - auch zu den Wahlen in den Bezirkstagen - finden Sie auch auf BR24.de oder in der BR24-App.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 19:00 Uhr