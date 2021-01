CSU im Bundestag will Situation von Familien verbessern

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CSU im Bundestag will Familien stärker finanziell entlasten. Bei ihrer Klausur in der Hauptstadt hat sich die Bundestagsfraktion für einen Elterngeld-Bonus ausgesprochen. Wenn Vater und Mutter Elternzeit nehmen, soll der Anspruch auf Elterngeld um weitere zwei Monate auf insgesamt 16 Monate steigen. Beiträge für Kinderbetreuungskosten sollen bis maximal 6.000 Euro von der Steuer absetzbar sein. Den Aus- und Neubau von Kitas will die Partei mit einem Investitionspaket in Höhe von einer Milliarde Euro fördern. Außerdem soll die Erziehungsleistung von Müttern stärker bei der Rente anerkannt werden. Die Winterklausur der CSU-Landesgruppe findet traditionell im oberbayerischen Kloster Seeon statt, wegen Corona wurde sie nach Berlin verlegt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 18:15 Uhr