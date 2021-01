CSU im Bundestag verlangt ambitionierteren Klimaschutz in Pandemie

Piazolo verschiebt Abschlussprüfungen an allen Schularten

München: Nach der Verlängerung des Lockdowns hat Bayerns Kultusminister Piazolo das weitere Vorgehen an den Schulen erläutert. Die Abschlussprüfungen müssten an allen Schularten verschoben werden, die Details noch abgesprochen werden. Außerdem sollten die Zwischenzeugnisse nicht am 12. Februar, sondern erst am 5. März ausgegeben werden. Bis Ende des Monats gilt verpflichtender Distanzunterricht an Bayerns Schulen, im Februar will Piazolo wieder stufenweise auf Präsenzunterricht umstellen. Ob das gehe, wisse man aber nicht, räumte er mit Blick auf das Infektionsgeschehen ein. Nach den negativen Erfahrungen mit der Lernplattform Mebis betonte der Kultusminister, der Distanzunterricht sei nicht auf ein Werkzeug konzentriert. Ohnehin hätten in der Vergangenheit nur 15 Prozent der Schüler pro Tag Mebis genutzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 17:00 Uhr