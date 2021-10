CSU gibt Laschet Schuld an Wahlniederlage der Union

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Deggendorf: Unions-Kanzlerkandidat Laschet ist von Spitzenpolitikern der CSU für das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl verantwortlich gemacht worden. Europa-Politiker Weber sagte bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayern, das Defizit des Spitzenkandidaten, habe im Wahlkampf wie ein Mühlstein um den Hals gewirkt. Zuvor hatte CSU-Chef Söder erklärt, die Deutschen hätten einen anderen Kanzlerkandidaten gewollt, als den der Union. Der bayerische Ministerpräsident kritisierte außerdem die inhaltliche Schwäche des Wahlkampfes von CDU und CSU. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sieht hingegen auch eine Mitschuld bei Söder. Statt Laschet zu unterstützen, habe der CSU-Chef immer wieder zu verstehen gegeben, dass er sich selbst für den besseren Kandidaten hält. Andere in ein schlechtes Licht zu stellen, um selbst besser zu glänzen - das habe man in seiner Zeit als Politikwissenschaftler "södern" genannt, so Günther.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 15:15 Uhr