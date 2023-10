CSU gewinnt Landtagwahl in Bayern, die CDU in Hessen

München: Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen können CSU und CDU weiter die Regierungschefs stellen. Die CSU mit Ministerpräsident Söder kommt laut Landeswahlleitung auf ein vorläufiges Endergebnis von 37,0 Prozent. Es ist das schlechteste Ergebnis der Partei seit 1950. Auf Platz zwei landen die Freien Wähler mit dem bisherigen Vizeregierungschef Aiwanger an der Spitze. Sie erhalten 15,8 Prozent der Stimmen. Die Regierungskoalition kann damit fortgesetzt werden. Die AfD folgt mit 14,6 Prozent und liegt damit vor den Grünen mit 14,4 Prozent sowie der SPD mit 8,4 Prozent. Die FDP verpasst mit 3,0 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag. Die CDU in Hessen mit Ministerpräsident Rhein an der Spitze kommt auf ein vorläufiges Endergebnis von 34,6 Prozent. Die AfD ist mit 18,4 Prozent die zweitstärkste Kraft. Die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Faeser sichert sich mit 15,1 Prozent knapp den dritten Platz. Es folgen die Grünen von Vizeregierungschef Al-Wazir mit 14,8 Prozent und die FDP mit 5,0 Prozent. Die Linke verpasste mit 3,1 Prozent den Wiedereinzug in den Wiesbadener Landtag. Rechnerisch ist damit neben einer Neuauflage der schwarz-grünen Koalition in Hessen auch ein schwarz-rotes Bündnis möglich. // Stop// Eine Zusammenarbeit mit der AfD hat die CDU bereits ausgeschlossen. Laut Rhein könnten Sondierungsgespräche noch in dieser Woche beginnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 07:00 Uhr