CSU gewinnt Landtagwahl in Bayern, AfD und Grüne liegen Kopf-an-Kopf

München: Die CSU hat die Landtagswahl in Bayern klar gewonnen und liegt nach der neuesten Hochrechnung bei 36,8 Prozent. Ministerpräsident Söder kann demnach mit den Freien Wählern oder einer anderen Partei weiterregieren. Auf Rang zwei gibt es ein enges Rennen: Momentan führt die AfD mit 15,5 Prozent. Die Partei konnte mit einem Plus von 5 Prozentpunkten am stärksten zulegen. Dahinter liegen die Grünen mit 15,4 Prozent. Die Freien Wähler liegen mit großen Zugewinnen aktuell bei 14,7 Prozent. Die SPD büßt Zustimmung ein, sie liegt nur noch bei gut 8 Prozent. Großer Verlierer der Bayern-Wahl ist die FDP. Sie wird mit rund 3 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten sein.

