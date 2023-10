CSU gewinnt klar die Landtagswahlen, AfD vor FW und Grünen

München: Die CSU hat die Landtagswahl in Bayern klar gewonnen und liegt nach der neuesten Hochrechnung bei 36,7 Prozent. Ministerpräsident Söder kann demnach mit den Freien Wählern oder einer anderen Partei weiterregieren. Das Rennen um Platz zwei ist eng: Aktuell liegt dort die AfD mit 15,9 Prozent, die Rechtspopulisten sind damit der größte Wahlgewinner mit einem Plus von 5,7 Prozentpunkten. Dahinter folgen nun die Freien Wähler mit 15,3 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 14,8 Prozent. Die SPD verliert deutlich und kommt nur noch auf 7,9 Prozent. Großer Verlierer der Bayern-Wahl ist die FDP. Sie scheitert mit 2,8 Prozent klar am Wiedereinzug in den Landtag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 21:00 Uhr