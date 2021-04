CSU-Generalsekretär will in K-Frage breites Meinungsbild einholen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union zeichnet sich bislang keine Entscheidung ab. In der ARD warb CSU-Generalsekretär Blume dafür, in CDU und CSU ein breites Meinungsbild einzuholen. Es sei nicht zu viel verlangt, sich etwas Zeit dafür zu nehmen. Sein CDU-Kollege Ziemiak drängt dagegen auf eine schnelle Entscheidung. Er betonte im ZDF, dass es dabei nicht ausschließlich um die Umfragewerte der beiden Kontrahenten gehe. Außerdem habe Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet in der Vergangenheit bewiesen, dass er die Union auch in schwierigen Wahlkämpfen zum Sieg führen könne. CSU-Chef Söder hatte zuvor gesagt, es sei wichtig, dass der Kanzlerkandidat eine breite Unterstützung in der Bevölkerung habe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2021 01:00 Uhr