CSU-Generalsekretär verschont SPD beim politischen Aschermittwoch

Passau: Der politischer Aschermittwoch hat begonnen. In Passau hat Generalsekretär Huber die Veranstaltung der CSU eröffnet. In seiner Rede hat er gegen Grüne, Linke und FDP ausgeteilt. Der Sondierungsverhandlungspartner SPD blieb verschont. Die Hauptrede hält Ministerpräsident Söder. Als einziger Sondierer hat er für den politischen Aschermittwoch die Verhandlungen in Berlin unterbrochen. Arbeitsminister Heil von der SPD und CDU-Chef Merz haben ihre Reden abgesagt und lassen sich vertreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2025 10:45 Uhr