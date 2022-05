CSU-Generalsekretär Mayer tritt zurück

Russen starten Offensive auf letzte Bastion in Mariupol

Mariupol: In der ukrainischen Hafenstadt versuchen russische Truppen offenbar, den Widerstand der letzten verbliebenen ukrainischen Verteidiger zu brechen. Diese teilten mit, russische Truppen hätten mit dem Sturm auf das seit Wochen belagerte Stahlwerk in Mariupol begonnen. Demnach versuchen die Russen, mit Landungsbooten eine große Anzahl von Soldaten heranzuführen. Moskau bestätigte verstärkte Angriffe auf die Stellungen der Ukrainer. Ein Kommandeur der Verteidiger kündigte an, man werde alles tun, um den Angriff abzuwehren. Er forderte, die letzten Zivilisten auf dem Fabrikgelände in Sicherheit zu bringen. Hunderte sind nach ukrainischen Angaben ohne Wasser und Essen, viele benötigten ärztliche Hilfe. Am Wochenende konnten rund 100 Menschen über einen Fluchtkorridor aus dem Stahlwerk herausgebracht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 19:00 Uhr