CSU-Generalsekretär Mayer tritt zurück

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Generalsekretär Stephan Mayer gibt nach nur gut zwei Monaten seinen Parteiposten ab. Die CSU verbreitete eine Mitteilung Mayers, in der er gesundheitliche Gründe geltend macht. Deshalb habe er Parteichef Söder gebeten, ihn von seiner Aufgabe zu entbinden. Andere Informationen dazu gab es in Medien des Springer-Verlages. So schreibt die "Welt", Hintergrund sei eine Auseinandersetzung zwischen Mayer und einem Redakteur des Burda-Verlags. Diesen habe der CSU-Politiker bedroht und beleidigt. In seinem Rücktritts-Schreiben gehe der 40-Jährige auf die tatsächlichen Gründe ein: So habe er möglicherweise im Gespräch mit dem Journalisten nicht angemessene Worte verwendet. Das bedauere er sehr. Anwälte des Burda-Verlages haben Mayer laut dem Welt-Bericht ein Schreiben geschickt, in dem sie aus dem Gespräch zitierten - demnach hat Mayer dem Journalisten wörtlich mit Vernichtung gedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2022 18:45 Uhr