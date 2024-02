CSU-Generalsekretär Huber teilt beim Aschermittwoch gegen politische Konkurrenz aus

Passau: Zum Auftakt des politischen Aschermittwochs hat CSU-Generalsekretär Huber gegen die Konkurrenz ausgeteilt. Er machte sich lustig über die niedrigen Wahlergebnisse von Bayerns SPD und FDP. Die Grünen nahm er für Ernährungsvorstellungen aufs Korn. Ernst wurde Huber bei seinem Angriff auf die AfD. Er bezeichnete sie als menschenverachtend und ein Sicherheitsrisiko. Seine eigene Partei lobte er für ihre klaren Worte. Die CSU kümmere sich um die Themen, die die Menschen bewegten. Hauptredner wird in Kürze CSU-Chef Söder sein. Die SPD macht ihren politischen Aschermittwoch in Vilshofen. Bei den Freien Wählern in Deggendorf spricht Parteichef Aiwanger, Grünen-Chef Nouripour und FDP-Europa-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann kommen nach Landshut .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 11:00 Uhr