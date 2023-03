CSU-Generalsekretär Huber fordert Weiterbetrieb der Atomkraftwerke

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Vielerorts sonnig, maximal 5 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen Hochnebelfelder, sonst viel Sonnenschein. Höchsttemperaturen zwischen 5 und 13 Grad. In der Nacht meist klar. Tiefstwerte um -2 Grad. Die Aussichten: Morgen wenig Wetteränderung. Am Samstag im Süden sonnig, in Nordbayern zunehmend bewölkt. Am Sonntag in ganz Bayern bewölkt, gelegentlich Schneeregen. Höchsttemperaturen 2 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2023 10:00 Uhr