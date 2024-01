CSU geht mit heftiger Ampel-Kritik in die Winterklausur

Seeon: Mit erneuten Rufen nach einer zeitnahen Neuwahl und viel Kritik an der Ampel-Regierung hat in Kloster Seeon die Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten begonnen. Parteichef Söder sagte, es habe noch nie eine Regierung mit so wenig Vertrauen bei der Bevölkerung gegeben. Er forderte außerdem eine Wende in der Migrationspolitik. Die CSU wolle eine dauerhafte Grenzkontrolle und statt Geldzahlungen für Geflüchtete Sachleistungen. Außerdem sollte das Bürgergeld nach Söders Worten in "Sozialhilfe" umbenannt werden - und Migranten sollten diese Hilfe seiner Ansicht nach nicht bekommen. Mit Blick auf eine neue Bedrohungslage forderte Söder eine stärkere Wehrfähigkeit. Die von Kanzler Scholz angekündigte Zeitenwende nannte er ein "Zeitenwendchen". Söder sprach sich dafür aus, der Ukraine Marschflugkörper zu geben und in Deutschland eine siebenmonatige Grundwehrpflicht einzuführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 15:00 Uhr