CSU Fraktionschef Holetschek stellt sich nach Kritik an Kirchen hinter Söder

CSU-Fraktionschef Holetschek hat Bayerns Ministerpräsident Söder wegen dessen Kritik an den Kirchen verteidigt. Der Augsburger Allgemeinen sagte Holetschek, der Fragen der Tagespolitik gehörten in einer Demokratie ins Parlament, nicht in die Predigt. Die Kritik der Kirchen am Migrationskurs der Union halte er so kurz vor der Wahl für einen - so wörtlich - Kardinalfehler. Söder hatte beim Parteitag der CSU am vergangenen Wochenende den Kirchen mehr Zurückhaltung in politischen Fragen nahegelegt. Und er hatte betont, dass die Union die einzige Partei sei, die noch an der Seite der Kirchen stehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2025 05:00 Uhr