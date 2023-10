CSU-Fraktionschef Holetschek erhöht Druck auf Freie Wähler

München: Am Tag vor Beginn der Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern hat der frisch gewählte CSU-Fraktionschef Holetschek noch einmal den Druck auf den bisherigen Bündnispartner erhöht. Es müsse klar sein, dass der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt, sagte Holetschek der "Augsburger Allgemeinen". Zudem gehe es in den Gesprächen auch im die Frage, ob sich die Freien Wähler klar vom rechten Rand abgrenzen. Im BR-Interview hatte Holetschek Freie-Wähler-Chef Aiwanger zuvor bereits aufgefordert, vom - so wörtlich - "Bierzelt-Modus" wieder auf den "Boden der Tatsachen" zu kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 05:00 Uhr