CSU-Fraktion will Holetschek zum Fraktionschef wählen

München: Zwei Tage nach der Landtagswahl in Bayern stehen bei der CSU die ersten wichtigen Personalentscheidungen an. In der ersten Sitzung der neuen Landtagsfraktion soll der bisherige Gesundheitsminister Holetschek zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt werden. Als Landtagspräsidentin will die CSU-Fraktion wieder Ilse Aigner vorschlagen. Etwas komplizierter dürften die anstehenden Koalitionsverhandlungen werden. Die Freien Wähler fordern nach ihrem Wahlerfolg ein viertes Ministerium ein. CSU-Chef Söder sagte dazu am Abend im BR, zuerst müssten Grundfragen und Positionen geklärt werden, erst dann könne es um Ämter gehen. In Hessen will Wahlsieger Rhein von der CDU zuerst mit den Grünen in Sondierungsgespräche gehen. Er sagte am Abend, die schwarz-grüne Koalition habe bisher sehr erfolgreich zusammengearbeitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 07:00 Uhr