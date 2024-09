CSU-Fraktion will Arbeitsmöglichkeit für Flüchtlinge stärken

Bad Staffelstein: Asylbewerber in Bayern sollen nach dem Willen der CSU künftig einfacher und schneller eine Arbeit aufnehmen können. Ministerpräsident Söder sagte in einer Grundsatzrede bei der Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz, dass mehr Möglichkeiten für gemeinnützige Arbeit geschaffen werden sollen. Nach drei Monaten im Land soll laut Söder gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber verpflichtend werden oder eine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen sein. In München soll es auf Wunsch von Söder bald ein größeres Ankerzentrum für Flüchtlinge geben. Außerdem sollen nach den Worten des Ministerpräsidenten alle noch laufenden Corona-Bußgeldverfahren in Bayern eingestellt werden. Wörtlich sagte er: "Wir brauchen hier mal einen Frieden".

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 13:15 Uhr