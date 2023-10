CSU-Fraktion wählt Holetschek zum neuen Vorsitzenden

München: Zwei Tage nach der Landtagswahl hat die CSU-Fraktion in ihrer ersten Sitzung einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Gesundheitsminister Holetschek erhielt 84 der 85 Stimmen. Auf Vorschlag von Ministerpräsident Söder folgt der 58-jährige Schwabe damit Thomas Kreuzer nach, der nicht mehr für den Landtag kandidiert hatte. Als Landtagspräsidentin will die CSU-Fraktion erneut Ilse Aigner vorschlagen. Die 58-Jährige hat dieses Amt bereits seit 2018 inne. Die offizielle Wahl Aigners ist dann in der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags vorgesehen, die für den 30. Oktober geplant ist. Aus der bayerischen FDP wurde derweil bekannt, dass Martin Hagen Landeschef bleibt - trotz des Ausscheidens der Partei aus dem bayerischen Landtag. Wie Hagen mitteilte, hatte er dem Landesvorstand seinen Rücktritt angeboten, was dieser jedoch einmütig zurückgewiesen habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 13:00 Uhr