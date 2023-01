CSU-Fraktion beschäftigt sich bei Klausur in Kloster Banz mit Migration

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Von Westen her Regen oder Schneeregen

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und vor allem im Westen vereinzelt Regen oder Schneeregen. In der Nacht recht windig, gebietsweise Schneeregen oder Schnee, örtlich Straßenglätte, Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 8 Grad. In den nächsten Tagen teils wolkig teils freundlich, am Mittwoch vereinzelt Schnee. Temperaturen zwischen minus 2 und plus 5 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2023 18:00 Uhr