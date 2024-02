CSU fordert Neuwahlen beim Politischen Aschermittwoch

Passau: Mit scharfen Attacken auf den jeweiligen Gegner haben sich die Parteien beim Politischen Aschermittwoch in Niederbayern einen Schlagabtausch geliefert. CSU-Chef Söder kritisierte in seiner Rede vor allem die Bundesregierung. Die Ampel sei "grottenschlecht", die Wirtschaft werde ruiniert. In der Sympathiekurve, so Söder, liege die Regierung zwischen Strafzettel, Steuererklärung und Zahnwurzelbehandlung. Die AfD kritisierte er als Feind der Demokratie. Ähnlich äußerten sich auch die anderen Parteien mit Blick auf die AfD. In Landshut diskutierte Grünen-Fraktionschefin Schulze mit demonstrierenden Bauern. Schulze empfahl den Landwirten, zur CSU zu gehen. Diese sei für die verfehlte Agrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich. Zum ersten Mal war Sahra Wagenknecht für ihr neu gegründetes Bündnis vor Ort: Sie warf der Regierung zahlreiche Versäumnisse vor - ob Heizungsgesetz, Gesundheitssystem oder Rente - alles laufe schief, so Wagenknecht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 17:00 Uhr