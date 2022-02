CSU fordert mehr Geld für die Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der russischen Invasion in die Ukraine fordert die CSU deutlich mehr Geld für die Bundeswehr. Parteichef Söder erklärte nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München, es handle sich in der Ukraine nicht um einen Regionalkonflikt. Letztlich sei die Sicherheit von ganz Europa und der Nato betroffen. Die Bundeswehr müsse jetzt neu aufgestellt werden, so Söder. Es sei beschämend, wenn in Litauen stationierten deutschen Soldaten Kleidung oder auch Munition fehle. Nach den Worten Söders muss auch die Luftverteidigung neu organisiert werden. Dazu zähle unter anderem auch die Ausstattung von Flugzeugen in Deutschland mit Nuklearwaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 15:00 Uhr