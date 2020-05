CSU fordert Konjunkturprogramm gegen die Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 22.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit einem umfangreichen staatlichen Konjunkturprogramm will die CSU Deutschland durch die Corona-Krise führen. Das geht aus dem Leitantrag des CSU-Vorstands hervor, über den der Parteitag heute online abstimmen soll. Darin ist eine Senkung der Unternehmenssteuer und eine Kaufprämie für umweltfreundliche Autos vorgesehen. Außerdem will die CSU-Spitze die Verdienstgrenze für Minijobs auf 600 Euro pro Monat erhöhen und dauerhaft an die Lohnentwicklung koppeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.05.2020 03:00 Uhr