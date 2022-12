CSU fordert kapitalgedeckte Rente

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit Regen bei 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und zeitweise Regen. Es wird zunehmend windig. Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht teils schauerartige Regenfälle, die von Norden her abklingen. Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: In Nordbayern oft stark bewölkt und am Donnerstag gelegentlich etwas Regen. Im Süden Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Höchstwerte 3 bis 11 Grad, nächtliche Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2022 10:00 Uhr