CSU-Europa-Kandidat Weber mit 96 Prozent auf Platz eins gewählt

Nürnberg: Die CSU geht mit Manfred Weber als Spitzenkandidat in die Europawahl im Juni. Der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament bekam bei einer Delegiertenversammlung in Nürnberg 96 Prozent. Dabei machten die Christdemokraten deutlich, dass sie sich im Wahlkampf von Populisten abgrenzen wollen. Weber sprach vor allem mit Blick auf die AfD von Nazis und Neonazis, von denen man sich Europa nicht kaputtmachen lassen werde. Zugleich mahnte er angesichts gestiegener Migrantenzahlen eine europäische Lösung an. CSU-Chef Söder nutzte die Delegiertenversammlung auch zu Attacken auf die Bundesregierung, die plan- und kopflos sei und abgewirtschaftet habe. Angesichts der Probleme in der Haushaltspolitik befinde sich Deutschland in einer schweren Staatskrise, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 18:00 Uhr