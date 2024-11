CSU erreicht im BR24-Bayerntrendhöchsten Wert seit Jahren

München: Die CSU kann bei der Bundestagswahl mit einem deutlichen Plus in Bayern rechnen. Im aktuellen BR24-Bayerntrend kommt sie auf 45 Prozent. Die AfD erreicht in der repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Freistaat 17 Prozent. Das ist fast doppelt so viel wie bei der letzten Bundestagswahl. Große Verluste gibt es für die SPD. Als einzige Ampel-Partei würden demnach die Grünen ihr Ergebnis in etwa halten. Jeweils unter fünf Prozent liegen die Freien Wähler, die FDP und das BSW.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2024 01:00 Uhr