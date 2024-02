CSU erhöht mit Fünf-Punkte-Wirtschafts-Plan Druck auf Aiwanger

München: Die CSU im bayerischen Landtag hat sich für Kurskorrekturen in der Wirtschaftspolitik ausgesprochen. Ohne Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern beim Namen zu nennen, heißt es in dem Fünf-Punkte-Plan, die Wirtschaftspolitik verlange volle Aufmerksamkeit. Und wörtlich heißt es "Unser Land kann mehr". Konkret fordert die Fraktion in dem Papier einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Fortschritte in diesem Bereich müssten strenger überwacht werden, nötig sei ein halbjährlicher Bericht über die Entwicklung. Weitere Punkte in dem Schreiben der Fraktion sind eine bessere Standortpolitik und eine umfassende Außenwirtschaftsstrategie. Mehrere CSU-Politiker hatten Wirtschaftsminister Aiwanger zuletzt vorgeworfen, häufig bei Bauernprotesten aufzutreten und dabei die Arbeit im Wirtschaftsministerium zu vernachlässigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 11:45 Uhr