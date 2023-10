CSU-Chef Söder will mit den Freien Wähler erst Grundfragen klären und nicht über Ämter sprechen

München: Der CSU und den Freien Wählern in Bayern stehen harte Koalitionsverhandlungen bevor. CSU-Chef Söder geht trotzdem davon aus, dass es gelingen wird, wieder eine stabile Koalition zu bilden. Im BR-Interview betonte er am Abend aber auch, es müssten zunächst Grundfragen geklärt werden, um Ämter könne es erst zum Schluss gehen. Damit reagiert er auf Forderungen aus den Reihen der Freien Wähler nach einem vierten Ministeramt. Söder will den bisherigen Koalitionspartner auch inhaltlich stärker messen, als bisher. Das bedeutet auch, einen kritischeren Umgang mit dem Chef der Freien Wähler, Aiwanger. Das hatte unter anderem der CSU-Europapolitiker Weber gefordert. Auch als Reaktion auf den erneuten Verlust von Stimmen bei der Landtagswahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 06:00 Uhr