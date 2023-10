CSU-Chef Söder will mit den Freien Wähler erst Grundfragen klären

München: Der CSU und den Freien Wählern in Bayern stehen harte Koalitionsverhandlungen bevor. CSU-Chef Söder geht trotzdem davon aus, dass es gelingen wird, wieder eine stabile Koalition zu bilden. Im BR-Interview betonte er am Abend aber auch, es müssten zunächst Grundfragen geklärt werden; um Ämter könne es erst zum Schluss gehen. Damit reagiert er auf Forderungen der Freien Wähler nach einem vierten Ministeramt. Söder will den bisherigen Koalitionspartner auch - so wörtlich - "inhaltlich stärker messen" als bisher. Der CSU-Europapolitiker Weber hatte auch einen kritischeren Umgang mit Freie Wähler-Chef Aiwanger gefordert.

