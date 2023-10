CSU-Chef Söder stellt Grundrecht auf Asyl in Frage

Berlin: Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen fordert die Union einen schnellen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Nach einer CSU-Vorstandsitzung sagte Bayerns Ministerpräsident Söder, eine Lehre aus der Wahl sei, dass die Deutschen eine Wende bei der Einwanderung wollten. Söder brachte eine Änderung der Verfassung beim Grundrecht auf Asyl ins Spiel. Er verwies auf entsprechende Regelungen in Dänemark und Österreich sowie die Einschränkung des Asyl-Grundrechts in Deutschland in den 90er Jahren. Söder forderte Kanzler Scholz auf, die Union zum Gespräch zu laden. Auch CDU-Chef Merz bot Scholz eine parteiübergreifende Zusammenarbeit an, den sogenannten Deutschlandpakt. Laut Merz muss noch vor der Europawahl im nächsten Jahr eine Lösung gefunden werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.10.2023 23:00 Uhr