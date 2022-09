CSU-Chef Söder stellt Einhaltung der Schuldenbremse in Frage

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Staffelstein: Ministerpräsident Söder hat die Einhaltung der Schuldenbremse auf Bundesebene in Frage gestellt. Nach der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz sagte er, wenn eine Megakrise drohe wie jetzt, müsse am Ende eine Abwägung zwischen Ordnungsrecht und Hilfe stattfinden. Aus seiner Sicht gehe dann am Ende die Hilfe für Land, Leute und Wirtschaft vor Prinzipienreiterei. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse sieht vor, dass Bund und Länder ihre Haushalte grundsätzlich ohne Kredite ausgleichen müssen. Vor allem Bundesfinanzminister Lindner und seine FDP pochen auf eine strikte Einhaltung der Regel, die im Bund wegen Corona drei Jahre lang ausgesetzt war. Söder drohte zudem mit einer neuen Klage gegen den Länderfinanzausgleich. Es sei nicht hinzunehmen, dass Bayern 60 Prozent des Finanzausgleichs zahlen müsse. Deshalb werde erneut ein Klageverfahren geprüft.

