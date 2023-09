CSU-Chef Söder sieht Kanzlermachtwort als sein Verdienst

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat das Machtwort von Bundeskanzler Scholz im regierungsinternen Asylstreit als seinen Erfolg bezeichnet. Weil er, Söder, für eine Wende in der Migrationspolitik eintrete, gehe die Einigung der Bundesregierung vor dem EU-Innenministertreffen heute auf seinen Einfluss zurück, so der CSU-Chef im BR-Interview. Der Frage nach einem Prozentziel für die CSU bei der Landtagswahl am Sonntag wich Söder aus. Es brauche so viel CSU wie möglich, um Bayern stark in Berlin zu repräsentieren, weil man von dort Benachteiligungen spüre. Abstriche machte Söder bei der von ihm geforderten Obergrenze der Flüchtlingsaufnahme von 200.000. Das sei nur ein Richtwert, auf einen mehr oder weniger komme es nicht an. Ähnlich wie zuvor Unionsfraktionschef Merz forderte Söder weniger Sozialleistungen für Schutzsuchende. Es fehle die Balance, wenn die, die nie eingezahlt haben, das gleiche bekämen, wie Beitragszahler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 09:00 Uhr