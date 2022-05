CSU-Chef Söder präsentiert neuen Generalsekretär

München: Drei Tage nach dem Rücktritt von Generalsekretär Mayer will Parteichef Söder in Kürze den Nachfolger präsentieren. Für 11 Uhr hat er zu einer Pressekonferenz eingeladen. Kurz vorher trifft sich der CSU-Vorstand zu einer virtuellen Sitzung. Als mögliche Nachfolger wurde im Vorfeld über die Bundestagsabgeordneten Hahn, Ludwig und Silberhorn spekuliert. Aus der Landtagsfraktion gelten der Altöttinger Abgeordnete Huber und Landwirtschaftsministerin Kaniber als denkbar. Im Gespräch war zudem der Traunsteiner Landrat Walch. - Mayer war am Dienstag als Generalsekretär zurückgetreten. Er soll einen Journalisten bedroht haben, weil dieser Details aus seinem Privatleben veröffentlichen wollte.