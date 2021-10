CSU-Chef Söder nennt Wahlergebnis der Union eine "schwere Niederlage"

Deggendorf: Ministerpräsident Söder hat das Wahlergebnis der Union eine schwere Niederlage genannt. Auf der Landesversammlung der Jungen Union sagte er, am Ende haben die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten gewollt, als CDU und CSU aufgestellt haben. Die Union hat nach seinen Worten in wichtigen Kompetenzfeldern keine Führung mehr, auch in traditionellen Bereichen wie der Sicherheits- oder Wirtschaftspolitik. In Bezug auf mögliche Sondierungen stellte er klar, dass man für jedes Gespräch bereitstehe. Allerdings sei nach Ansicht Söders keines mehr gewünscht gewesen. Man sei kein dauerhafter Ersatzkandidat, so Söder. Er kritisierte außerdem, dass die Union sich inhaltlich nicht stärker neu ausgerichtet habe. Als Beispiel nannte er die Steuerpolitik. Unterdessen laufen in der CDU die Bemühungen um eine Neuausrichtung. Generalsekretär Ziemiak hat angekündigt, dafür sowohl mit Verbänden und Vereinigungen der Partei als auch mit externen Denkfabriken zusammenarbeiten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 11:15 Uhr