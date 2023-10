CSU-Chef Söder hält sich in Personalfragen weiter bedeckt

München: CSU-Chef Söder hält sich weiter bedeckt, wer für seine Partei in der neuen Staatsregierung sitzen soll. Im BR-Gespräch sagte Söder, er wolle erst die Wahl der Landtagspräsidentin am Montag abwarten sowie seine eigene Bestätigung als Ministerpräsident am Dienstag. Erst in der Woche darauf wolle man dann die eigenen Personalvorschläge bekanntgeben - so sei es guter demokratischer Brauch. Ob er gleich viele Männer und Frauen ins Kabinett berufen werde, wollte Söder auch nicht beantworten. Die Freien Wähler hatten ihr Spitzenpersonal schon benannt. Hubert Aiwanger soll weiter das Wirtschaftsministerium führen und Thorsten Glauber weiter das Umweltressort. Im Kultusministerium ersetzt Anna Stolz den bisherigen Amtsinhaber Michael Piazolo. Das bisher von der CSU geführte Digitalministerium geht an Fabian Mehring von den Freien Wählern.

