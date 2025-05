CSU-Chef Söder erwartet keine Probleme bei Zurückweisungen von Migranten

München: In der Debatte über schärfere Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Außengrenzen erwartet CSU-Chef Söder keinen Widerstand von den europäischen Nachbarstaaten. Er sei überzeugt, dass die betroffenen Länder das Vorgehen am Ende akzeptierten würden, so der bayerische Ministerpräsident im Interview mit der "Bild am Sonntag". Man werde nun schnellstmöglich mit den Partnern über Details reden. Nach Informationen der Zeitung wurden allein am Donnerstag und Freitag rund 290 Geflüchtete an der Grenze abgewiesen. Söder kündigte derweil weitere Maßnahmen gegen irreguläre Zuwanderung an. Ziel sei es, Menschen davon abzuhalten, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Gleichzeitig sollen bereits eingereiste Migranten dazu motiviert werden, das Land wieder zu verlassen, so Söder.

