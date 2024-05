CSU-Chef Söder betont Nähe zur CDU vor Parteitagsrede

Berlin: CSU-Chef Söder hat das neue Grundsatzprogramm der CDU gelobt. Die Christdemokraten wollen es heute auf ihrem Parteitag in Berlin verabschieden. Söder sagte in der "Welt am Morgen" auf Bayern 2, in dem Entwurf stecke sehr viel CSU. Die Schwesterparteien stünden sich so nahe wie nie zuvor. Dies wolle er auch in seiner Gastrede am Nachmittag hervorheben. Auf die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union werde, sagte Söder, die Entscheidung falle wie geplant erst nach der Europawahl und den Landtagswahlen im Herbst. Als Favorit gilt CDU-Chef Merz. Das neue Grundsatzprogramm soll seiner Partei ein konservativeres Profil geben. In dem 70-seitigen Entwurf präsentiert sich die CDU als "Volkspartei der Mitte" mit dem christlichen Menschenbild als Kompass. Sie plädiert für einen "weltoffenen Patriotismus" und bekennt sich zu einer deutschen "Leitkultur".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 09:00 Uhr