CSU-Chef Söder benennt am Mittag seine neuen Minister

München: Im Bayerischen Landtag wird am Mittag das neue Kabinett vereidigt. Offiziell ist bisher nicht bekannt, wer für die CSU in die neue Landesregierung einzieht. Ministerpräsident Söder hatte den meisten Ministern aber bereits in den vergangenen Wochen und Monaten Jobgarantien gegeben. Als gesetzt gelten etwa Finanzminister Füracker, Landwirtschaftsministerin Kaniber und Innenminister Herrmann. Neu besetzt werden muss das Gesundheitsministerium: der bisherige Amtsinhaber Holetschek ist inzwischen CSU-Fraktionschef. Auch für die bisherige Digitalministerin Gerlach soll dem Vernehmen nach eine neue Aufgabe gefunden werden, ihr Haus wird künftig von den Freien Wähler verantwortet. Dem Vernehmen nach könnte zudem der Posten von Europaministerin Huml neu besetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 08:00 Uhr