CSU begrüßt Lieferung schwerer Waffe in die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 30.04.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ausdrücklich begrüßt. Beim kleinen Parteitag der CSU in Würzburg nannte er die Entscheidung der Bundesregierung richtig, ihr Zustandekommen aber peinlich für das Ansehen Deutschlands in der Welt. Auch beim Umgang mit den ukrainischen Flüchtlingen ist die Ampel-Koalition laut Söder bisher kein starker Partner für die Länder gewesen. Wörtlich sagte er: "Der Bund darf sich hier nicht wegducken." Gleichzeitig dankte der Ministerpräsident der bayerischen Bevölkerung für ihre großherzige Aufnahme von Menschen aus der Ukraine. Etwa ein Drittel aller Flüchtlinge sei in Bayern untergekommen, insgesamt rund 130.000 Menschen. Im Zentrum des CSU-Parteitags steht die Sicherheits- und Außenpolitik. In dem zur Abstimmung stehenden Leitantrag spricht sich die CSU unter anderem für eine von russischen Importen unabhängige Energieversorgung aus, die auch auf eine verlängerte Nutzung der Atomkraft setzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2022 11:00 Uhr