CSU-Abgeordneter Zech legt Bundestagsmandat nieder

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech aus Garching an der Alz hat sein Mandat niedergelegt. Wie CSU-Generalsekretär Blume mitteilte, geht es um mögliche Interessenskonflikte. Zech selbst begründete den Schritt in einer SMS an Parteifreunde mit den Worten: "Ich tue dies zum Schutz meiner Familie und um Schaden von meiner Partei durch mögliche pauschale Vorverurteilungen abzuwenden." Mit der Affäre um Corona-Schutzmasken habe dies allerdings nichts zu tun, so der 39-Jährige. In der Union wurden zuletzt Vorwürfe wegen Bestechlichkeit laut. Mehrere Parteimitglieder gaben deshalb ihren Rückzug bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 07:00 Uhr