CSD-Parade ist mit 60.000 Teilnehmern in Köln unterwegs

Köln: Unter dem Motto "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark" ist am Mittag die CSD-Parade in Köln gestartet - einer der größten Umzüge dieser Art in Europa. An der Demonstration zum Christopher Street Day beteiligen sich rund 250 Gruppen mit insgesamt 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mit dabei war auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der den CSD als wichtige Demonstration für Demokratie, Freiheit und die Rechte von queeren Menschen bezeichnete. Diesen Rechten kommt nach seinen Worten insofern besondere Bedeutung zu, als dass sie von Autokratien immer als Erstes eingeschränkt würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 13:00 Uhr