"Cringe" ist Jugendwort des Jahres 2021

IS-Rückkehrerin Jennifer W. muss zehn Jahre ins Gefängnis

München: Im Terrorprozess gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W. hat das Oberlandesgericht eine zehnjährige Haftstrafe verhängt. Die heute 30-Jährige wurde der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, der Beihilfe zum versuchten Mord sowie versuchten Kriegsverbrechens für schuldig befunden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte zusammen mit ihrem Mann in Syrien im Jahr 2015 ein fünfjähriges jesidisches Mädchen versklavt und bei großer Hitze hat verdursten lassen. Jennifer W. war 2014 in den Irak gereist. Während des zweieinhalbjährigen Prozesses vor dem Oberlandesgericht München hatte sie ihre Mitgliedschaft bei der Terrormiliz IS nie bestritten, jedoch eine Mitverantwortung für den Tod des Mädchens stets zurückgewiesen. - Die Bundesanwaltschaft hatte lebenslange Haft, die Verteidigung eine zweijährige Bewährungsstrafe gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 17:00 Uhr