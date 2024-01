"Crew Dragon" dockt an ISS an

Cape Canaveral: Eine Raumkapsel mit vier Europäern an Bord hat an die internationale Raumstation ISS angedockt. Teil der Crew ist zum ersten Mal ein türkischer Astronaut. Die vier waren vorgestern am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Organisiert wurde die Reise vom privaten Raumfahrtunternehmen "Axiom Space" in Zusammenarbeit mit der Nasa und SpaceX, dem Unternehmen des Tech-Milliardärs Musk. SpaceX hat die Raumkapsel "Crew Dragon" entwickelt, mit der die Neuankömmlinge unterwegs waren. Sie sollen rund zwei Wochen auf der ISS bleiben und Experimente durchführen. Nach Medienberichten kostet der Flug rund 50 Millionen Euro je Passagier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2024 19:00 Uhr