Crédit Suisse nimmt Hilfsangebot der Schweizer Nationalbank in Anspruch

Zürich: Die kriselnde Schweizer Bank Crédit Suisse leiht sich bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken bei der Nationalbank. Das gab das Geldhaus in der Nacht bekannt. Die Nationalbank hatte zuvor angeboten, der Crédit Suisse bei Bedarf Liqudität zur Verfügung zu stellen. Damit ist die Bank die erste seit der Finanzkrise, die eine maßgeschnederte Rettungsmaßnahme erfährt. Die Crédit Suisse war durch den Kollaps einiger kleinerer US-Banken in Turbulenzen geraten. Bundesfinanzminister Lindner betonte vor diesem Hintergrund am Abend, das deutsche Kreditwesen sei stabil.

