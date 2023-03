Crédit Suisse greift nach Rettungsleine der Notenbank

Kurzmeldung ein/ausklappen Streiks im öffentlichen Dienst in Bayern gehen weiter

München: In Bayern gehen heute die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter. Davon sind Kliniken unter anderem in München, Freising und Kitzingen betroffen. In Augsburg legen rund 500 Beschäftigte in der Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung die Arbeit nieder, der Gewerkschaft Verdi zufolge gleich für zwei Tage. Zudem wird heute das Klärwerk in Augsburg bestreikt. In Kelheim, Neustadt an der Donau sowie Bad Abbach und Langquaid treten die Mitarbeiter der Stadt in den Streik. Verdi will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März vorgesehen.

