Countysängerin Loretta Lynn ist tot

Gericht erkennt Corona als Dienstunfall nicht an

Bayreuth: In Oberfranken ist eine Lehrerin bei ihrem Versuch gescheitert, ihre Corona-Infektion vom Freistaat Bayern als Dienstunfall anerkennen zu lassen. Das Verwaltungsgericht Bayreuth wies ihre Klage ab. In der Begründung heißt es, die räumliche und zeitliche Eingrenzung der Infektion sei nicht klar festzustellen. Der Anwalt der Klägerin erklärte, man werde voraussichtlich in Berufung gehen. Die Lehrerin einer Grundschule in Hof leidet nach eigenen Angaben seit der Infektion an deren Folgen und kann nur noch in Teilzeit arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2022 18:00 Uhr