Cottbus bekommt keinen AfD-Oberbürgermeister

Hintergründe der Bahnsabotage sind weiter unklar

Berlin Die Ermittlungen nach der Sabotage im deutschen Bahnverkehr gehen weiter. In Berlin hat sie inzwischen der Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen. Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte zwar, dass ein politischer Hintergrund der Tat nicht auszuschließen sei. Allerdings werde erstmal in alle Richtungen ermittelt. Wer die Täter sind und was ihre Beweggründe waren, dazu gibt es von offizieller Stelle bisher keine Informationen. Unbekannte hatten am Samstagmorgen wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und in Nordrhein-Westfalen zerstört. Daraufhin war der Bahnverkehr in Norddeutschland zu großen Teilen ausgefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2022 06:00 Uhr