Coronakrise könnte Deutsche als Kochmuffel entlarven

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Krise könnte die Deutschen als Kochmuffel entlarven. Darauf weist die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie hin. Verbandschef Minhoff sagte in einem Interview, die Deutschen würden immer schlechter beim Kochen. Die Tatsache, dass Restaurants geschlossen haben, stelle viele vor große Probleme, da die eigenen Kochkünste begrenzt seien. Laut Minhoff wird das Wissen, wie man sich aus mehreren Komponenten eine Mahlzeit zubereitet, in den Familien kaum noch vermittelt. So erkläre sich auch der Run auf bestimmte Produkte im Supermarkt zu Beginn der Krise. Der Ernährungsexperte erklärte, eine Fertigpizza könne noch jeder in den Ofen schieben, schon eine Kartoffel zu kochen, sei aber eine Herausforderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 10:00 Uhr